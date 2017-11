Kara Mbodji zal er ook bij zijn in Rusland: "De ontlading is enorm!"

Anderlecht-speler Kara Mbodj moest de wedstrijd nagelbijtend toekijken vanop de tribunes wegens een schorsing. De verdediger kon de inzet van zijn ploegmaats wel smaken. Senegal won uiteindelijk met 0-2 in Zuid-Afrika na een doelpunt van Sakho en een eigen doelpunt van Mkhize.

Senegal is het derde Afrikaanse land dat zich wist te kwalificeren voor de Wereldbeker. "Ik denk dat we het nog altijd niet helemaal goed beseffen wat we net gedaan hebben. De ontlading is enorm bij de spelersgroep", vertelde Kara na de wedstrijd tegen RTS.

"We hebben moeilijke momenten gekend, maar de fans hebben ons altijd gesteund. Daarom wil ik het Senegalese volk bedanken. Nu gaan we hard werken. Er resten ons nog acht maanden om ons voor te bereiden op het WK. We zullen er klaar voor zijn. Het verhaal zal daar niet ophouden!", besluit de immer ambitieuze en zelfzekere verdediger.