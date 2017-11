Pearson duidelijk: "We gaan voor niets minder dan de tweede periodetitel"

Van Wijk speelt geen rol in de wedstrijd. "Het is geen gespreksonderwerp in de groep", aldus Pearson. "We moeten ons opnieuw focussen na het missen van de eerste periodetitel. We waren er dichtbij, maar het bleek net niet genoeg. Dat dien je te aanvaarden en ik wens Beerschot nog een laatste keer proficiat."

Maar die tweede periodetitel, die moet van OHL worden. "Dit weekend starten de acht teams opnieuw vanaf nul. We gaan voor niets minder dan de tweede periode. Daarvoor zullen we beter moeten spelen. Onze gelijke spelen moeten we ombuigen tot overwinningen en een nederlaag tot een puntendeling."

Volg OH Leuven - Roeselare live op Voetbalkrant.com vanaf 18:00 (12/11).