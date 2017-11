100 Leicester City-fans zakten af naar den Dreef in Leuven: "Leuk dat ze mijn naam scandeerden"

door Bart Ver Elst

door

Elliot Moore blij met de steun van Leicester-fans, maar ontgoocheld door draw tegen Roeselare

Foto: © photonews

"He's one of our own, he's one of our own... Elliot Moore, he's one of our own", galmde het zondag meermaals door de Leuvense tribunes. 100 fans van Leicester City waren naar den Dreef afgezakt om zusterclub OHL aan het werk te zien tegen Roeselare.