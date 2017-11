Neymar dan toch naar Real? "Het is een geweldige speler"

Komend weekend speelt Real Madrid de derby tegen stadsgenoot Atletico. Er staat heel wat op het spel, want de verliezer riskeert om een achterstand van 11 punten op leider Barcelona op te lopen.

Op de persconferentie voor de match tegen Atletico werd coach Zidane geïnformeerd naar de geruchten omtrent de komst van Neymar, weet goal.com. "Neymar is een geweldige speler, dat is waar. Maar de rest... Ik heb de beste spelers hier al bij deze club zitten. Laten we zien wat er in de toekomst gaat gebeuren", aldus Zidane.

Ronaldo en Sergio Ramos

De verhouding tussen Cristiano Ronaldo en Sergio Ramos zou ook niet meer al te best zijn. Zo gaf de verdediger aan dat hij niets zou hebben tegen de komst van Neymar en gaf hij Ronaldo ongelijk toen die beweerde dat de selectie door het vertrek van Álvaro Morata, Pepe en James Rodríguez aan kwaliteit heeft ingeboet.

"Ronaldo en Ramos zijn Real Madrid-legendes, ze respecteren elkaar enorm. Een van hen zegt wat en de ander reageert daar op. Er is niets gebeurd. Als je denkt dat er een probleem was tussen hun twee, dan heb je het mis", zo reageerde Zidane nog.