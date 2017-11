De nieuwe 'onoverwinnelijken': "Het beste voetbal dat ooit gespeeld werd in de Premier League"

BBC-analist Garth Crooks, voormalig voetballer bij Tottenham en Manchester United, maakt de vergelijking met het Arsenal dat in 2004 kampioen speelde zonder één match te verliezen. "Het is het beste voetbal dat ooit gespeeld is in de Premier League", aldus Crooks.

"Ik denk dat we naar een nieuw 'Invincible-team' kijken dit seizoen. Dit City heeft ook de kwaliteit om het hele seizoen ongeslagen te blijven. Ze hebben zoveel diepte in hun selectie. Zo'n team heb ik in lange tijd niet gezien. Ik zie niet in wie ze kan stoppen. Misschien als ze verslappen, maar dat zie onder Pep Guardiola niet zomaar gebeuren. Hij wil zoveel mogelijk winnen."