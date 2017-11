Mission Impossible deel IV, maar Vanhaezebrouck gelooft er in: "Duitsers en die onderschatten niemand, maar wij zijn sinds PSG sterker geworden"

Anderlecht trekt zich op aan de wedstrijd thuis tegen PSG. "En sindsdien ze we ook beter geworden. De bedoeling is om ons te laten zien. En deze keer langer dan één helft. Een paar jongens hebben sindsdien vooruitgang geboekt. We willen er ook langer een wedstrijd van maken. Het codewoord zal efficiëntie zijn. Dat ontbrak tegen PSG."

"Wij zijn waarschijnlijk niet de sterkste ploeg, maar de sterkste ploeg wint ook niet altijd. Voor ons is het de laatste kans. Of we voor een punt gaan? Celtic moet ook nog spelen en zie dat die stunten? Dan is een punt niet genoeg. We gaan niet op de zaken vooruitlopen. We gaan spelen voor wat we waard zijn en zien wel waar we uitkomen."

Ik ben zeker dat Bayern met zijn beste ploeg gaat spelen

Op onderschatting bij Bayern rekent Vanhaezebrouck ook niet al te veel. "Het zijn Duitsers en die onderschatten niemand. Er ontbreken een paar jongens, maar ik ben zeker dat ze met hun beste ploeg gaan spelen. Ze willen zichzelf nog de kans geven om eerste te eindigen in de groep. Dan moeten ze wel met 4-0 winnen van PSG, maar Duitsers geloven daarin."

Volg Anderlecht - Bayern München live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45 (22/11).