Messi spreekt zich net voor El Clasico uit over Eden Hazard

Morgenavond de wedstrijd waar veel mensen traditioneel heel lang naar uitkijken: Barcelona-Real Madrid oftewel de enige, echte El Clasico. Zonder Eden Hazard spijtig genoeg, die nog steeds herstelt van zijn blessure.

Barcelona en Real Madrid zijn iconische clubs in het internationale voetbal. Voor velen is het dé wedstrijd van het jaar. Het is dus jammer dat Hazard er zijn kunstjes niet in kan tonen. Aan de overkant staat uiteraard wel die wereldvedette: Lionel Messi.

En die werd door Marca zijn mening gevraagd over onze landgenoot. Of hij de schoenen van Cristiano Ronaldo kan vullen. "Het is een andere speler die op zijn manier verdedigingen uit balans kan brengen. Ik denk dat hij heel verschillend is in vergelijking met Cristiano, ze hebben verschillende karakteristieken. Het is heel moeilijk om Cristiano te vervangen, maar Hazard is ook een fantastische speler", zei de Vlo.