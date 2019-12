Anderlecht-talent dat in Nederland helemaal ontbolstert: "Je moet hem gewoon zijn goesting laten doen"

Mike Tresor Ndayishimiye is hot tegenwoordig in Nederland. Nadat hij tegen Ajax gescoord had, kon ineens iedereen zijn toch wel moeilijke naam uitspreken. Gert Verheyen kent de aanvaller van bij de Belgische U19 en weet dat het er eentje is met een handleiding.

"Hij heeft het niet altijd makkelijk gehad bij de jeugd en had bij de beloften bij Anderlecht een moeilijke relatie met Emilio Ferrera. Hij is zeer zelfbewust met veel zelfvertrouwen, wat vaak wat neigt naar een bepaald soort nonchalance", aldus Verheyen bij Extra Time. Ndayishimiye is heel technisch, maar heeft het niet zo met tactiek. "Hij is moeilijker te coachen. In die zin dat je hem best niet te veel opdrachten geeft en hem toch een beetje zijn goesting laat doen. Dan is hij op zijn best. Hij verdeelt niet alles met passing, daarvoor houdt hij te veel van de eigen actie. Als het 3 keer mislukt, probeert hij het ook een 4e of 5e keer." Er zijn nog meer kanttekeningen. "Hij beantwoordt niet altijd aan de fysieke normen van het voetbal van vandaag, wat trainers vaak verwachten. Waardoor er ook wel trainers zullen afknappen."





