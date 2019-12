Anderlecht moet nieuwe boete vrezen voor gezangen tegen Club Brugge, blauw-zwarte fans reageren met humor: "In play-off 2 is het ook plezant"

RSC Anderlecht en Club Brugge gingen in het Lotto Park op zoek naar het vierde en laatste ticket voor de halve finales in de Beker van België. Op het halfuur kwamen de supporters alvast met wat zinnen richting elkaar.

Die van Anderlecht staken in minuut 28 de lont in het kruitvat en zongen - zoals dat wel vaker gebeurd is - "Alle boeren zijn homo."

Reactie

De match delegates zullen daar - zoals steeds - ook opnieuw een verslag van maken, waardoor paars-wit zich vermoedelijk opnieuw mag opmaken aan een boete. De vorige keer leverde het nog een boete van 2000 euro op, ook Kortrijk kreeg al eens een boete naar aanleiding van de derby tegen Zulte Waregem voor hetzelfde gezang.

De supporters van Club Brugge van hun kant reageerden meteen op de gezangen uit de thuisvakken en namen het iets grappiger op. "In play-off 2 is het ook plezant", kirden ze richting de thuisaanhang.