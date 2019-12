Severeyns zag Lamkel Ze live over de schreef gaan: "Dat krijg je er nooit meer uit"

"We gaan er ooit een boek over schrijven!" Dat klonk al verschillende keren intern bij Antwerp. Didier Lamkel Ze is het soort speler die we nog nooit gezien hebben in België: geniaal en zo zot als een achterdeur! "Als hij niet zo goed kon voetballen, stond hij nooit meer in de ploeg."

Cisse Severeyns was gisteren bevoorrecht getuige van wat de Kameroener weer allemaal in petto had. "Dat hij kan voetballen staat buiten kijf. Maar ze zeggen wel dat elke geniale voetballer een gek kantje heeft. Zie jij Messi zulke stoten uithalen? En die kan ook wel een stukje voetballen hé", zucht Severeyns. "Of ik zelf ooit zo'n geval in mijn kleedkamer had? (denkt na) Nee, zo extreem niet. Het is simpel: als hij niet zo goed kon voetballen, kwam hij nergens meer in de ploeg. Dat krijg je er ook niet meer uit. Je kan hopen dat het mildert, maar het zal toch altijd sluimeren onder de oppervlakte", meent de ex-speler van Antwerp. Het zat eraan te komen Severeyns zag het trouwens aankomen. "Hij had al een paar tikken gekregen waarbij hij zich omdraaide om verhaal te gaan halen bij de speler in kwestie. Hij stapte naar Avenatti, Mpoku en Lestienne toe. Dan weet je dat hij al redelijk scherp staat. Met dat vijandig publiek er bovenop, weet je dat er iets zit aan te komen." Severeyns ziet ook dat hij zijn carrière geen boost geeft zo. "Dat moet je niet doen hé, dat publiek gaan uitdagen. Dat weet iedereen. Maar de ene verwijt de andere en de andere verwijt de ene. En dan komt er nog wat frustratie bij. Op een gegeven moment kookt zijn potje dan over. Het is ook niet de slimste van de hoop, lijkt me. Maar wat Mbaye Leye daar doet, lijkt me toch ook hulptrainer onwaardig.