Eerste profcontract voor jonge speler van Anderlecht

Nayel Mehssatou heeft zijn eerste profcontract getekend bij Anderlecht. Hij volgt daarmee het voorbeeld van een aantal van zijn voormalige ploegmaats bij jeugdteams. Zij zitten al in de A-kern.

Nayel Mehssatou tekende zijn eerste profcontract bij RSC Anderlecht. De talentvolle speler, die van jongs af aan bij Anderlecht werd opgeleid, is tot 2022 in dienst bij de Belgische topclub. Hij sluit zich aan bij Jeremy Doku, Marco Kana, Killian Sardella en Anouar Aït El Hadj. Ze zijn allemaal van zijn generatie en al actief in de A-kern.