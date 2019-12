Vormer 'man van de match': "Had eerste helft al gevoel: hier lopen we overheen"

Laten we zeggen dat Club Brugge al moeilijkere matchen gehad heeft dit seizoen. Blauw-zwart domineerde de partij tegen Anderlecht en maakte het in de tweede helft klinisch af. Met dank aan Ruud Vormer...

Anderlecht kon één helft - met alle moeite van de wereld - stand houden. "We hadden inderdaad sneller moeten scoren", knikte Vormer. "Anderlecht is natuurlijk altijd een moeilijke match voor ons", doelt hij op het verleden. Want tegenwoordig is het klasseverschil wel heel groot.

73 procent balbezit op een gegeven moment. "Kwaliteit en mentaliteit maakten het verschil. Wij zitten in de flow hé. Het is wel slopend al die matchen, maar zondag (Gent) zullen we opnieuw klaar zijn", grijnsde hij vol vertrouwen.

Nog nooit werd Anderlecht zo makkelijk opzij gezet. De Brusselaars hadden heel de match slechts één kans. "Ik had de eerste helft al het gevoel: hier lopen we wel overheen", besloot hij.