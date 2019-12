Manager Club Brugge voor bekerclash tegen Anderlecht: "Wij zijn nooit dieper gezakt dan plek drie"

Anderlecht ontvangt donderdagavond om 20u45 Club Brugge in de kwartfinale van de Beker van België. Enkele uren voor aanvang van het duel sprak Club Brugge-manager Vincent Mannaert met RTBF.

“De crisis bij Anderlecht lijkt me dieper te gaan dan degene die wij acht jaar geleden in Brugge hebben meegemaakt”, vertelde Mannaert. “Wij zijn nooit dieper gevallen dan een derde plaats.”

“Anderlecht wordt geleid door nieuwe mensen die hun eigen stempel willen drukken. Een nieuwe filosofie invoeren kost tijd. Maar het zijn uiteindelijk de spelers die het moeten doen.”

Anderlecht telt voorlopig negen punten minder dan nummer zes Zulte Waregem. Een serieuze kloof. “De play-offs zijn ontworpen voor de grootste clubs, dus het is voor elk van die clubs sportief en financieel belangrijk dat ze in de top zes komen”, aldus Mannaert.

“Af en toe mist er eens een club dat doel. Het gebeurde al met Standard en met Genk, dit jaar kan het Anderlecht zijn. Het kan ooit ook gebeuren met Club Brugge. Als een club niet bij de eerste zes eindigt, dan neem ik aan dat ze het ook niet verdienen om in play-off I te spelen.”

Over naar de wedstrijd van donderdagavond: “Het zal in elk geval een intense wedstrijd worden, een echte finale. Het duel met Anderlecht is een traditiematch met een sterke historische achtergrond. Anderlecht heeft het voordeel thuis te spelen, maar wij willen ook na de winterstop nog op drie fronten actief zijn.”