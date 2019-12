Yves Vanderhaeghe zeer tevreden met ticket voor halve finale Beker van België: "Een grote opluchting"

KV Kortrijk heeft een knappe overwinning geboekt op het veld van Union. Het werd 0-1 na een doelpunt van Kagelmacher in het slot. Yves Vanderhaeghe was na de wedstrijd zeer tevreden.

De trainer van KV Kortrijk is tevreden dat ze eindelijk eens wat geluk hebben. "Het is een opluchting. We hebben eindelijk wat geluk en het geeft zeker voldoening. We zijn zeer tevreden met de kwalificatie", aldus Vanderhaeghe bij Sporza.

Nu wil Vanderhaeghe nog punten pakken in de competitie. "Ons seizoen is nog niet kleurrijk geweest, maar hopelijk kunnen we het nu omkeren. Als we nu punten kunnen pakken, krijgen we nog leuke feestdagen."