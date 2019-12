🎥 Hoe zou het zijn met... Bojan Jorgacevic? De doelman met supersaves en oog voor detail

Hoe zou het zijn met... Bojan Jorgacevic? De doelman stond gekend om zijn katachtige reddingen bij AA Gent. Ook bij grote rivaal Club Brugge ging hij het geluk beproeven. Een stap die hem niet in dank werd afgenomen. Maar hoe vergaat het hem nu?

Bojan Jorgacevic begon zijn doelmancarrière bij RAD Belgrado in zijn geboorteland Servië alvorens hij in 2007 de grote stap naar het buitenland waagde. Hij kwam terecht in het Jules Ottenstadion van AA Gent onder trainer Trond Sollied. De 25-jarige Serviër groeide uit tot één van de beste doelmannen in het land. In totaal werd hij twee keer vierde in de verkiezing Doelman van het Jaar.

Jorgacevic stond van bij het begin dat hij in België aankwam bekend om zijn tijgersprongen en knappe saves. De doelman had ook altijd een waar ritueel. Telkens zijn team scoorde, ging hij op de knieën zitten en wees hij met beide vuisten richting de hemel. Nog eentje: Jorgacevic kwam altijd op met een sjaal van de club waarvoor hij speelde en hing die in doel.

Jorgacevic was voor jaren de nummer één in Gent en won in 2010 de Beker van België. In 2008 speelde hij al eens de finale, maar kon hij na een geweldige partij zijn team geen trofee schenken.

In 2011 kwamen er transferperikelen. Er waren er al gesprekken tussen Club Brugge en de doelman. Hij kon ook naar Turkije, maar de transfer naar Genclerbirligi sprong af. Jorgacevic trok in november 2011 naar Club Brugge omdat de ploeg op dat moment geen drie fitte doelmannen had en dan zegt het Bondsreglement dat een tussentijdse overgang is toegestaan.

De Serviër kreeg van de AA Gent-fans enorm veel verwijten naar het hoofd geslingerd, maar dat legde hem geen windeieren. De 29-jarige doelman toonde bij Club Brugge ook zijn kunnen en bleef nummer één. Tot hij in 2012 begon te flateren en het ook niet meer boterde met keeperstrainer Philippe Van de Walle. Vooral de 6-1-nederlaag op Anderlecht gaf de doorslag waar Jorgacevic zich blesseerde, wilde gewisseld worden, en daarna toch verder deed.

De Serviër moest onder de lat plaats ruimen voor Vladan Kujovic. Jorgacevic speelde op Anderlecht zijn laatste minuten in het shirt van Club Brugge en noemde Van de Walle in de media nog "onbelangrijk". Daarop mocht hij vertrekken van Club.

De doelman vond niet meteen onderdak. Pas het seizoen erna kwam het Turkse Kayseri Erciyesspor met een oplossing, maar daar kon de doelman zijn stempel niet drukken en een jaar later trok hij naar het Bulgaarse Levski Sofia. Het was geen geheim dat Jorgacevic meermaals last had aan de knieën. Dat speelde hem parten in de laatste anderhalf jaar van zijn carrière.

In 2017 besloot de doelman om een punt te zetten achter zijn carrière door de aanhoudende blessures. Momenteel is hij hoofd van de doelmannenafdeling van de Rode Ster Belgrado Academie.