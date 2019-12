OFFICIEEL: Ancelotti is de nieuwe coach van Everton: weg vrij voor Ibrahimovic?

Ancelotti werd ontslagen bij Napoli na de ruime overwinning tegen Racing Genk in de Champions League, maar heeft dus niet lang moeten wachten op een nieuwe uitdaging.

De afgelopen dagen werd al druk gespeculeerd dat Ancelotti Zlatan Ibrahimovic naar Goodison Park zou halen. (lees HIER) De twee werkten in het verleden samen bij PSG.

Excited to share the news that I am joining Everton FC. I am delighted to be back in the Premier League and to be part of this historic club. Thank you for your trust in me. #WelcomeMrAncelotti #EFC #COYB pic.twitter.com/13yhM5iHnK