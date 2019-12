Game over voor tiener van bijna dertig miljoen? 'Ibrahimovic trekt naar de Premier League'

Het is niet het eerste gerucht over Zlatan Ibrahimovic en zal wellicht ook niet het laatste zijn. Maar volgens CNN-journalist Tancredi Palmeri staat Zlatan op het punt een contract te tekenen in de Premier League.

Everton zou eerstdaags Carlo Ancelotti aanstellen als coach en niet veel later zou de 38-jarige Zweed moeten volgen. Heel wat Italiaanse clubs die de afgelopen weken aan de grillige spits werden gelinkt, zouden dus achter het net vissen. Als Zlatan naar Goodison Park trekt, zou dat wel eens slecht nieuws kunnen zijn voor Moise Kean. Die maakte vorig jaar indruk bij de nationale ploeg van Italië én Juventus en trok afgelopen zomer voor 27,5 miljoen euro naar Everton, maar stelt daar tot dusver teleur. In 348 minuten verspreid over twaalf optredens in de Premier League bleef zijn bijdrage voor de Toffees beperkt tot één assist. Zondag viel hij tegen Manchester United in na 71 minuten, maar werd hij nog voor het einde van de wedstrijd naar de kant gehaald. Zonder dat er sprake was van een blessure.