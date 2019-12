OFFICIEEL: Ivan Leko is niet langer de hoofdcoach van Al Ain

De Kroaat Ivan Leko is opnieuw een transfervrije trainer. Hij kwam afgelopen zomer bij Al Ain terecht in de Verenigde Arabische Emiraten en beide partijen zetten nu een punt achter die samenwerking.

In juni tekende Ivan Leko een contract bij Al Ain. Slecht loopt het daar niet seizoen want de club staat op een vierde plaats in de competitie, maar de eigenaars hadden op meer gehoopt. Beide partijen beslisten nu om uit elkaar te gaan, Leko had bij de club nog een contract tot en met 2021.

De Kroaat was eerder aan de slag bij OH Leuven, Sint-Truiden en uiteraard Club Brugge waarmee hij een titel en een SuperCup pakte. Nu is hij opnieuw transfervrij en kan hij op zoek naar een nieuwe uitdaging.