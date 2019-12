Michel Preud'homme wou niet veel woorden vuil maken aan nieuw puntenverlies: "Mijn mening is toch niet belangrijk"

Na twee gelijke spelen is Standard er niet in geslaagd om aan te knopen met een zege. Integendeel. Het schoot zichzelf in de voet door een domme rode kaart en gaf een voorsprong uit handen op het veld van Waasland-Beveren. Woorden kwamen Michel Preud'homme tekort na de match.

Hij hield ze althans voor zich. Toen hij naar zijn analyse gevraagd werd was hij kort van stof. "Iedereen op het veld deed wat hij kon en op het einde scoorde Waasland-Beveren een keer meer dan wij", klonk het ietwat cynisch.

"Of het een verdiende zege was of niet? Dat is alleen maar blabla. Zij hebben gewonnen." Het enige waar hij iets meer over kwijt wou was de rode kaart van Réginal Goreux. "We nemen rood uit een offensieve actie. We zijn het team dat het vaakst foutief wordt afgestopt en toch pakken we zo veel rode kaarten. Ik heb de beelden niet gezien. Maar is het belangrijk als ik ze zie? Mijn mening verschilt vaak van die van de rest, dus ze is niet belangrijk", ging hij verder.

De blessures, de vermoeidheid of een dipje; de trainer van Standard wou er met geen woord over reppen. "Ik ga de analyse met mijn spelers maken en ik heb geen zin om ze met jullie te delen."