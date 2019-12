Ook Club Brugge trekt op volle kracht naar 'Slag om Vlaanderen'

Zondag maakt voetbalminnend Vlaanderen zich op voor de strijd tussen rivalen KAA Gent en Club Brugge, de nummers 3 en 1 in het klassement. Beide trainers hebben alvast niet te klagen over de afwezigheden in hun kern.

Gent-trainer Jess Thorup maakte zijn selectie vrijdag al bekend. De opvallendste aanwezige was goudhaantje Jonathan David. De jonge Canadees verloor zijn moeder en was even niet beschikbaar omdat hij verkoos bij zijn familie te rouwen. Ook verloren zoon Giorgi Chakvetadze is al even terug beschikbaar.

Zaterdag was het aan Philippe Clement om zijn 21-koppige selectie bekend te maken in de aanloop naar de Slag om Vlaanderen. Hij kon het zich permitteren om Jelle Vossen en Dion Cools uit de kern te houden. Diagne ontbreekt nog steeds om disciplinaire redenen en Mirtrovic is langdurig geblesseerd.

De selecties: