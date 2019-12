📷 Boze fans blijven zich afreageren op Ibrahimovic: Zweed nu ook zonder neus

Het standbeeld van Zlatan Ibrahimovic kent geen gouden tijden. Nadat het goudwerk eerder al beklad werd nadat bekend werd dat Ibrahimovic aandeelhouder ging worden bij Hammarby, hebben vandalen opnieuw toegeslagen.

Zondag sijpelde het nieuws binnen dat het standbeeld van Zlatan Ibrahimovic in zijn geboortestad Malmö opnieuw te maken kreeg met vandalisme. Eerder zetten vandalen al een racistische boodschap op het beeld en werd er een vuilzak over getrokken.

Volgens de Zweedse krant Kvallsposten is er opnieuw lelijk huisgehouden aan het standbeeld. Nu is de neus afgezaagd, ontbreekt de kleine teen en is er zilveren verf aangebracht op het gouden beeld. Volgens een woordvoerder van de politie is er nog geen klacht ingediend.

Någon har sågat av näsan på Zlatan-statyn och målat den i silverfärghttps://t.co/1y6T8wstdg pic.twitter.com/AfzP4iwTIU — Aftonbladet (@Aftonbladet) December 22, 2019

Niet de eerste keer

Nadat bekend werd dat de Zweedse aanvaller aandeelhouder ging worden bij Hammarby, een club uit de Zweedse hoofdstad Stockholm, zette dat kwaad bloed bij de fans van Malmö. De twee clubs zijn rivalen van elkaar. Naast het standbeeld werd onder meer ook het huis van Ibrahimovic beklad met het woord "judas".