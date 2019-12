Cercle Brugge leverde topprestatie af: "Passie", "Wilden het meer dan Essevee" en "Voor de fans"

Het was al een tijdje geleden, maar Cercle Brugge wist nog eens een overwinning te pakken. Daardoor blijft het in de degradatiestrijd levend en dat was tot vreugde van spelers en trainer, hoe kan het ook anders.

“We wilden in onze laatste thuismatch van 2019 aan de supporters laten zien dat we voor hen wilden winnen”, aldus coach Bernd Storck. “We hadden tegen Genk en nog in andere thuismatchen al goed gespeeld, maar nu pakken we ook de punten.”

“Er zat passie in het team, iedereen vocht voor elkaar en het resultaat was heel belangrijk – zeker omdat ook de ploegen rond ons hun wedstrijd wonnen. Dit geeft vertrouwen richting de laatste match van het jaar in Kortrijk, ook daar willen we graag de punten pakken.”

Dit doet heel veel deugd, vooral gezien de situatie waarin we zitten

Met dank aan Lyle Foster onder meer, die zijn eerste goal voor de Vereniging wist te maken: “Dat ik eindelijk kon scoren? Dat deed me heel veel deugd. Maar de drie punten zijn misschien nog belangrijker, gezien de situatie waarin we zitten. Ik ben er heel blij mee dat we deze keer wél de overwinning hebben gepakt.”

Thuispubliek

“Ik ben heel blij voor hem”, sprak ook Stef Peeters vol lof voor de doelpuntenmaker. “Het zal hem deugd doen en ons ook, want dit was een belangrijke wedstrijd om de kloof met Waasland-Beveren niet groter te laten worden. Nu blijft het speelbaar.”

“We wilden ons thuispubliek nog iets gunnen in onze laatste thuiswedstrijd van het jaar. En dat hebben we gedaan. We wilden het liever en meer dan Zulte Waregem, we waren scherper in de duels. Goed dat we deze keer ook zijn beloond voor onze goede partij en dat we het hebben volgehouden in een stabielere tweede helft.”