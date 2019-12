Real Madrid laat dure punten liggen in de strijd om de titel

Real Madrid heeft deze avond dure punten laten liggen in de strijd om de titel. De Madrilenen raakten niet voorbij Athletic Club. Het bleef 0-0. Courtois had een paar mooie reddingen in huis voor de thuisploeg.

Real Madrid zocht wel naar een doelpunt, maar echt moeilijk konden ze het Athletic Club nooit maken. De Basken probeerden ook af en toe uit te breken, maar Courtois had alles onder controle. Eén keer had hij een uitstekende reflex nodig op het schot van Williams. In de tweede helft hetzelfde verhaal. Real Madrid kwam er wel zeer dicht bij, maar Nacho kopte tegen de lat. Ook Bilbao kwam er nog een keer dicht bij, maar Courtois stond opnieuw in de weg. Het bleef dus 0-0 en Real Madrid staat nu twee punten achter op Barcelona.