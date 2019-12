De race naar play-off 1: Standard zakt weg... en daar is Anderlecht opnieuw

De reguliere competitie is twee derde ver, maar de tickets voor play-off 1 is nog lang niet gelopen. Eigenlijk is Club Brugge de enige ploeg die al zeker is van een plekje bij de beste zes.

De blauw-zwarte voorsprong op plek zeven bedraagt 15 punten. Met nog een wedstrijd in te halen zelfs. De voorsprong van nummer twee Antwerp op plek zeven ‘maar’ 7 eenheden. 1) Club Brugge 46 * 2) Antwerp 38 3) AA Gent 36 4) Charleroi 36 * 5) Standard 35 6) Zulte Waregem 31 7) KV Mechelen 31 8) Racing Genk 28 9) Moeskroen 27 10) Anderlecht 26 Anderlecht leek al vijf keer de wedstrijd van de laatste kans verloren te hebben, maar kan nog steeds play-off 1 halen. Standard ziet door de recente 2 op 9 plek zeven dan weer een pak dichter komen. In Luik snakt men naar de winterstop. Maar eerst komt Gent nog op bezoek donderdag. Diezelfde dag is er ook Club Brugge – Zulte Waregem. Vrijdag is er Antwerp – Anderlecht, woensdag al Moeskroen – KV Mechelen. Moeskroen. Je zou haast vergeten dat die nog boven Anderlecht staan. Als ze winnen in Mechelen komen ze misschien wel op één punt van plaats zes. Ondanks vijf gelijke spelen in de laatste acht wedstrijden. Niemand die rekening houdt met hen, maar toch… Het heeft er alle schijn van dat Zulte Waregem, KV Mechelen, Racing Genk en Anderlecht om het zesde ticket zullen strijden. Maar zelfs Antwerp, Gent en Standard kunnen zich geen zwakke reeks veroorloven. De strijd om play-off 1 belooft nog enorm interessant te worden.