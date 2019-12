Contractbesprekingen muurvast: tijd dringt voor Tottenham, maar vooral voor Vertonghen

Het belooft nog een strijd te worden. Jan Vertonghen en Tottenham geraken er niet over een contractverlenging. Nochtans begint de tijd te dringen, want in juni loopt de verdediger zijn huidige verbintenis af. Inmiddels zitten de onderhandelingen muurvast.

José Mourinho wil Vertonghen absoluut houden, maar gaf vorige week te kennen dat de onderhandelingen met A-group, de zaakwaarnemers van Vertonghen, niet al te best verlopen. "Misschien moet hij maar een andere manager nemen", sneerde The Special One.

Vertonghen wordt vertegenwoordigd door één van zijn beste vrienden, Tom De Mul. Die willen nu het onderste uit de kan halen voor de Rode Duivel die in april 33 wordt. Het wordt mogelijk zijn laatste contract bij een grote club en dus willen ze hem niet zomaar verlengen aan de voorwaarden die Tottenham voorlegt.

Niet naar EK met beslommeringen

Voorzitter Daniel Levy is echter niet de man om snel de portefeuille wagenwijd open te trekken en de relatie is serieus bekoeld door het verschil in vraag en aanbod. Vraag het maar aan Toby Alderweireld, die anderhalf jaar moest wachten op een akkoord. Vorig jaar lichtte Tottenham al de optie op een bijkomend seizoen in zijn contract, maar die mogelijkheid is er nu dus niet meer.

Ze moeten over de brug komen. Mourinho zou intussen zijn eigen makelaar, Jorge Mendes, ook al ingeschakeld hebben. Uiteraard is er nog interesse voor Vertonghen, maar die wil liefst in de Premier League blijven en zijn voorkeur gaat ook uit naar de Spurs. Vreemde situatie waarbij de tijd dringt. Vertonghen zelf wil immers een oplossing voor het EK. Hij wil niet met contractbeslommeringen richt