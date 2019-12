"Lessen trekken" en "Geen man overboord": Bossut, Pletinckx en Dury trekken lessen uit #CERZWA richting ambities play-off 1

Zulte Waregem ging met de billen bloot op bezoek bij Cercle Brugge. Na de 2-0 nederlaag waren verdediger Ewoud Pletinckx en doelman Sammy Bossut de weinige lichtpuntjes. Dat zegt in se genoeg over de match die Essevee afleverde op Jan Breydel.

"Ik heb er geen verklaring voor. Iedereen was klaar, de opwarming was goed en mentaal zat het ook goed. Maar we beginnen meteen te zwak aan de match. En dan zie je dat ook de laatste op mentaliteit kan winnen van een ploeg die in de top-6 staat", zag Ewoud Pletinckx het na de wedstrijd met lede ogen aan. We waren gewoonweg te zwak in de duels "Het was een collectieve off-day, als je zo speelt kan je geen punten pakken. We wilden doorgaan op ons elan, maar het was gewoon niet goed genoeg. We waren te zwak in de duels. Het valt ons niet vaak voor dat we niet scoren, dat was een veeg teken." Ook Sammy Bossut was kritisch na de nederlaag: "We waren simpelweg niet klaar, maar we staan nu opnieuw met de hele groep opnieuw met de voetjes op de grond. Als je zo presteert, dan kan je het lastig krijgen tegen Cercle Brugge. Te veel spelers waren niet op de afspraak, we konden de bal niet lang genoeg bijhouden en kwamen zo in de moeilijkheden." Zullen elke wedstrijd top moeten zijn om in top-6 te blijven staan

"We moeten nog niet te veel over play-off 1 praten, want dan moet je dit soort matchen tot een goed einde brengen." Toch wil Bossut niet dramatiseren: "We hebben 31 punten, hebben al goed voetbal gebracht en zitten in de halve finales van de Beker van België. Er is geen man overboord en we draaien een goed seizoen."

Coach Francky Dury was ook duidelijk over de ambities richting play-off 1: "We staan nu in die top-6, maar zullen elke wedstrijd top moeten zijn om daar ook te blijven staan."