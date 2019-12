Verlanglijstje Arsenal: 'Naam van Duitse spits duikt naast die van Dries Mertens op'

Mikel Arteta heeft zijn eerste wedstrijd voor Arsenal nog niet gecoacht, maar de kersverse T1 zou al wel bezig zijn enkele transferdossiers. Zo zou hij in de Bundesliga zijn oog hebben laten vallen op een spits.

Met 24 goals uit 18 matchen is het meteen duidelijk waar het schoentje knelt bij Arsenal. Van alle Engelse topclubs scoorden ze de minste goals. Pierre-Emerick Aubameyang (11 goals) scoorde bijna de helft van alle doelpunten, Alexandre Lacazette zit aan vijf treffers.

Mikel Arteta, sinds vorige week aangesteld als manager bij Arsenal, zou de concurrentie voorin willen aanscherpen met de komst van Kevin Volland. Dat meldde The Sun. De 27-jarige spits van Bayer Leverkusen zit dit seizoen aan vijf goals.

Dries Mertens

De vorige twee seizoenen klokte hij telkens af op 14 rozen. In het verleden maakte hij het mooie weer bij Hoffenheim. In tien interlands voor die Mannschaft scoorde hij één keer (tegen San Marino in de 0-8 in 2016). Zijn laatste cap dateert van 15 november 2016.

Naast Volland wordt ook Dries Mertens geciteerd bij de Gunners. Zijn toekomst bij Napoli oogt erg onzeker. De Rode Duivel zou ook interesse hebben opgewekt bij Man United, Inter, Dortmund en Bayern München.