Suzuki maakt einde aan knappe reeks van Bolat

Antwerp speelde zondagavond 1-1 gelijk tegen Sint-Truiden. Sinan Bolat slikte zo dus nog eens een tegendoelpunt

Op speeldag 17 hield Antwerp voor de tweede keer de nul in de competitie. De eerste keer dat dat lukte was op speeldag vier… toen stond Jens Teunckens in de goal.

Veertien competitiewedstrijden op rij moest Sinan Bolat zich omdraaien. Maar zowel tegen KV Mechelen, Waasland-Beveren als Eupen hield hij zijn netten schoon. Tegen Sint-Truiden zag het er ook lang goed uit. Tot Yuma Suzuki scoorde in minuut 87.

Bolat bleef zo meer dan 430 minuten ongeslagen. Bij Standard hield hij ooit 361 minuten zijn netten schoon. Een record dat hij nu dus verpulverde.