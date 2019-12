Arsenal denkt aan ex-speler Racing Genk om grote man te worden op middenveld

Een aantal jaren geleden was hij één van de smaakmakers in de Jupiler Pro League en dan vooral bij Racing Genk. Dat leverde Wilfred Ndidi een transfer naar Engels kampioen Leicester City op. En ook daar vallen zijn prestaties op.

In 2017 verliet Wilfred Ndidi Racing Genk langs de grote poort. De Nigeriaan (23) was dan één van de smaakmakers bij de Limburgers op het middenveld. En nu opnieuw lijkt een toptransfer in de maak voor Ndidi.

Met de komst van Mikel Arteta bij Arsenal, zouden de Gunners hun zinnen hebben gezet op het halen van de 23-jarige controleur, dat meldt Leicester Mercury. In de deal zou Granit Xhaka de omgekeerde beweging maken en een afkoopsom van 46 miljoen euro gemoeid zijn.

Eerder verscheen in de Britse media ook al het verhaal dat Dries Mertens naar Londen zou trekken. Daar is voorlopig nog niets meer over geweten.