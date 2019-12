Staat de opvolger van Vanaken gereed? "Wat hem het meest siert, is dat hij heeft leren verdedigen"

Club Brugge heeft na Bjorn Engels en Brandon Mechele een nieuw jeugdproduct gevonden dat staat te bonken op de deur. De 18-jarige Charles De Ketelaere wordt nu al vergeleken met Hans Vanaken. De twee hebben inderdaad een gelijkaardige stijl, ziet ook Pascal De Maesschalck, hoofd van de Club Academy.

De stijl van De Ketelaere en zijn uiterlijk doen inderdaad denken aan Vanaken. "De vergelijking gaat wel degelijk op. Als je Charles moet beschrijven, dan kom je snel uit bij een aanvallende middenvelder, die technisch verfijnd is. Hij kan de situatie rondom zich goed inschatten en heeft veel inzicht. Bovendien weet hij de oplossing in zijn hoofd met de voeten te vertalen", klinkt het in HLN.

Het is wel nog wachten op zijn eerste goal. "In de jeugd heeft hij als middenvelder veel gescoord. Dat moet hij nu nog kunnen omzetten bij de A-ploeg. Wat hem het meest siert, is dat hij heeft leren verdedigen. Daarin heeft Carl Hoefkens, samen met de andere beloftentrainers en ons team, een énorme rol gespeeld."

"Dat was voor ons én voor hem een moeilijk proces, waarbij veel spelers mentaal onderuitgaan en vertrekken. Had Charles dat niet geleerd, dan was hij in die match tegen PSG - waar hij tegenover Verratti vooral moest verdedigen - veel vroeger naar de kant gehaald. En waren die volgende kansen er misschien nooit gekomen."