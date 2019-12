Hoe zit het in 1e Amateur: zes clubs scheiden zich af van middenmoot en enkele grote namen in de problemen

De Kerstvakantie is begonnen en alle Belgische clubs, op die van eerste klasse A na, zijn toe aan een winterstop. Ook in de hoogste amateurklasse. Tijd voor een stand van zaken.

Voor de meeste ploegen viel de laatste match van 2019 al in het weekend van 14 en 15 december, maar Deinze en Seraing werkten hun wedstrijd van de zeventiende speeldag al af op 21 december. Voor de autoritaire leider uit Oost-Vlaanderen dus een uitgelezen mogelijkheid om de kloof uit te diepen naar twaalf punten.

Mroivili van Seraing stak daar echter een stokje voor. Het team van trainer Luigi Pieroni won met 1-0, waardoor de kloof van Deinze op eerste achtervolger Thes Sport negen punten bedraagt en zelfs kan slinken naar zes, omdat Deinze bij de hervatting van de competitie op 11 en 12 januari niet in actie komt.

Top-4

Wie van de hoogste amateurklasse naar de Proximus League (1B) wil promoveren moet zich bij de eerste vier zien te scharen na dertig speeldagen. De punten van de top-4 worden vervolgens gehalveerd om in een eindronde twee keer tegen elke promotiekandidaat te spelen. Een systeem dat vergelijkbaar is met play-off 1 in de Jupiler Pro League, maar dan met vier ploegen.

Iets voorbij halfweg de reguliere competitie zijn er zes ploegen die zich ietwat hebben afgescheiden van de middenmoot. Deinze (41 punten) heeft een ruime voorsprong op de Limburgse ploegen Thes Sport (32 punten) en Patro Eisden Maasmechelen (28 punten). Daaronder volgt een drietal met 26 punten: Heist, Seraing en Rupel Boom. (het volledige klassement leest u onderaan)

Grote namen in de problemen

Slechts een ploeg promoveert naar het profvoetbal, terwijl de drie laatste teams automatisch naar de tweede amateurklasse afzakken. Het nummer 13 speelt nog een eindronde tegen drie ploegen uit tweede amateurklasse om niet te degraderen.

Vooral voor Sint-Eloois-Winkel Sport ziet het er heel slecht uit. Met slechts elf verzamelde punten staat de promovendus op zes punten van een eindrondeplaats (13e). Net daarboven zien we twee clubs die we daar absoluut niet verwacht hadden: Tubize (vorig jaar nog in 1B) en Lierse Kempenzonen (vorig jaar nog promotiekandidaat en heel ambitieus) hebben zestien punten.

Het kalf is absoluut nog niet verzopen voor de ploegen onderin. RWDM, het nummer 7 in de ranking, voelt de hete adem van de nummers 8 tot en met 15 in de nek. Het verschil tussen de Brusselse traditieclub en Lierse K., de voorlaatste, bedraagt amper vier punten.

