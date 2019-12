Harde strijd voor derde plekje in selectie Martinez: "Ik wil er ook bij zijn!"

Eens effe snel overschouwen: Thibaut Courtois en Simon Mignolet zijn zeker van hun plek bij de Rode Duivels. Maar wie wordt doelman nummer 3 die meegaat naar het EK? Daarvoor zijn ze ook met drie.

Koen Casteels was de nummer 3, maar heeft heel wat blessures gekend. Hendrik Van Crombrugge heeft ook heel wat punten gescoord. En wat gezegd van Matz Sels? Volgens kenners de beste doelman in Frankrijk...

Voor het WK viel Sels in extremis af. “Ik was er zo dicht bij, hé”, klinkt het in Het Nieuwsblad. “Ik zou niet veel gespeeld hebben, maar wel al die emoties meegemaakt hebben. Zo'n groot toernooi blijft mijn doel. Op het EK 2020 wil ik erbij zijn. België is er één van de favorieten.”

Sels zegt bij Strassbourg veel progressie geboekt te hebben. "Martinez kwam kijken tegen PSG omdat hij dan ook Thomas Meunier kon zien en hij weet alles van mijn wedstrijden. Soms praten we eens, maar meestal heb ik contact met de keeperstrainer Erwin Lemmens."