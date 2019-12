Rondje Europa: Deze Belgen staan op Europese plaatsen met hun teams in de G5 competities

In veel grote voetballanden ligt de competitie even stil. Tijd om de balans op te maken bij de teams waar Belgen aan de slag zijn. Welke landgenoten staan op Europese plaatsten met hun clubs?

Premier League

De top-4 plaatst zich voor de Champions League en bij elke club is een Belg actief. Origi maakt zijn minuten bij Liverpool, dat autoritair aan de leiding staat. De grote verrassing bovenin is toch wel Leicester City waar Tielemans en Praet hun plaats hebben op het middenveld.

Maestro De Bruyne is van levensbelang voor Manchester City, terwijl Batshuayi sporadisch mag spelen bij Chelsea. Dendoncker staat met Wolverhampton knap in de linkerkolom en het Tottenham van Alderweireld en Vertonghen werkt zich een weg naar boven sinds de komst van José Mourinho.

Serie A

Wordt de alleenheerschappij in Italië dit jaar eindelijk verbroken? Als er één ploeg Juventus van de troon zal stoten is het Inter. De competitie is bijna halfweg en mede dankzij de 12 goals van Romelu Lukaku staan de Nerazzurri samen met 'de Oude Dame' op de leidersplaats. De verrassende derde is Lazio, waar Proto invallersdoelman is en J. Lukaku eindelijk weer fit is.

Bij de nummers 5 en 6, Atalanta en Cagliari, zijn Castagne en Nainggolan vaste waardes. Zij staan nog net op Europese plaatsen.

Bundesliga

Borussia Dortmund moest dit jaar dé uitdager van Bayern München worden voor het kampioenschap, maar beide teams presteren wisselvallig. Het team van T. Hazard en Witsel bekleedt de vierde plaats. Daar net onder vinden we regiogenoot Schalke 04 terug, waar Benito Raman in bloedvorm verkeert. Die zesde plaats is knap, want vorig jaar strandden Die Königsblauen op de veertiende stek.

Ligue 1

Dat Meunier met PSG op de eerste plaats staat in de Ligue 1 is geen verrassing. De eerstvolgende ploeg met een Belg in de rangen vinden we terug op de zesde plaats. Thomas Foket miste nog geen enkele minuut bij Reims en de defensieve statistieken van de club (10 tegengoals na 18 matchen) zijn indrukwekkend.

Primera División

Na een moeilijke start heeft Real Madrid zich herpakt in de Spaanse competitie, al moet het wel Barcelona voor zich dulden. Hazard is al een poos out en Courtois hield in de recente Clasico nog zijn netten schoon. Sevilla is the best of the rest en wordt op de hielen gezeten door Real Sociedad (5e plaats). Daar moet Januzaj zich schikken naar een rol als invaller.