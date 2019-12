Messi en Ronaldo moeten 'man van 915 miljoen dollar' voor zich dulden als grootverdiener van het decennium

Dat topsporters aardig hun boterham verdienen is een understatement van jewelste (in sommige sporttakken toch). Voetballers hebben absoluut niet te klagen, maar als we kijken naar de grootverdieners van de voorbije 10 jaar, moeten wereldsterren Ronaldo en Messi het onderspit delven voor een bokser.

Zakentijdschrift Forbes heeft een lijst samengesteld van de best verdienende sportlui van het voorbije decennium. In de top-10 was er plaats voor twee voetballers: Lionel Messi en Cristiano Ronaldo. Bijnaam 'Money' De Portugees bekleedt de tweede plaats met 800 miljoen dollar en de Argentijn de derde stek met 750 miljoen dollar. De top-5 wordt vervolledigd door LeBron James (basket, 680M) en Roger Federer (tennis, 640M). Maar de man die het meeste geld verdiende aan zijn sportvak is de reeds gepensioneerde Floyd Mayweather. De Amerikaanse bokser heeft zijn bijnaam 'Money' dus niet gestolen. Hij streek tussen 2010 en 2019 915 miljoen dollar op én hij kondigde een comeback aan in 2020. Zou zijn geld nu al op zijn?