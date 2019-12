🎥 Cristiano Ronaldo legt uit hoe zijn "SIUUUU" is ontstaan: "Zo ontstaan de beste dingen"

Het was in een gesprek met DAZN dat Cristiano Ronaldo de herkomst van zijn bekende "SIUUUUU" prijsgaf. De interviewster probeerde het eerst, maar zoals Ronaldo zelf, zo kan niemand het Spaans woord voor ja uitspreken.

"Ik ben ermee begonnen toen ik bij Real Madrid speelde. De supporters deden het elke keer we wonnen en ik begon het vanuit een natuurlijke reflex ook te doen. Ik weet niet waarom, maar ik deed het plots", vertelde Cristiano Ronaldo.

"Daarvoor deed ik mijn beweging al dat ik die pirouette maak, en plots kwam die SI erbij. Ik zeg altijd dat de beste dingen natuurlijk komen."

"I started to say SIUUUU when I was at Real Madrid. When we would win everyone would say it. I started to say it and I don't know why, but it was natural. I always say the best things come in a natural way."



