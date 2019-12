Wolf na zege tegen Eupen: "Als we ons topniveau halen kunnen we het elke topploeg moeilijk maken in januari"

Voetbaljaar 2019 zit er op voor Racing Genk. Het was het jaar van titel nummer vier, maar ook van het traditioneel moeilijke seizoen daarop.

Felice Mazzu werd half november opzij geschoven en vervangen door Hannes Wolf. De Duitse coach reageerde opgelucht na de 2-1-overwinning tegen Eupen.

“Ik ben erg tevreden met deze driepunter na de lastige wedstrijd tegen Anderlecht”, vertelde hij. “Onze spelers hebben een intens jaar achter de rug: ik ben blij dat ze met een positief gevoel de winterbreak kunnen ingaan.”

“We hadden vandaag meer kunnen scoren, maar je kan dat langs twee kanten bekijken: als je geen kansen creëert, kan je er ook geen missen. Maar natuurlijk wouden wij vandaag vaker scoren dan twee keer.”

Op deze manier houden we de top zes in het vizier. Mijn jongens moeten nu even ontspannen om dan met veel energie aan 2020 te beginnen. Er wacht ons een zwaar programma, maar als we ons topniveau halen, kunnen we het iedereen moeilijk maken.”