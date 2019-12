Hans Vanaken blikt terug op eerste minuten als Rode Duivel en doet worp naar EK: "Gelukkig ben ik nooit geblesseerd"

Hij heeft er lang op moeten wachten, maar in oktober was het dan eindelijk zo ver. Gouden Schoen Hans Vanaken maakte zijn eerste minuten in het shirt van de Rode Duivels. "Maar ik reken niet echt op minuten."

In Het Nieuwsblad laat Hans Vanaken (26) zich uit over zijn eerste minuten voor de nationale ploeg. "Uiteraard ben ik blij als ik bericht krijg dat ik erbij ben, maar er zit zoveel kwaliteit in die groep dat ik ook besef dat ik weinig zal spelen."

Tegen San Marino kreeg Vanaken zijn eerste minuten. "Met zo'n kwaliteit om je heen is het makkelijk voetballen. Ik speelde op het middenveld. Bij de nationale ploeg kan ik zowel op de acht als op de positie van Hazard staan, maar de concurrentie is groot. Verschaeren, Trossard, De Bruyne, Tielemans, Witsel ..."

Hoopt de Gouden Schoen dan op een selectie voor het EK? "Uiteraard hoop ik daar op. Zelfs als kind was dat al, maar het is nog lang eer het juni is. Zowel ik als anderen kunnen nog uitvallen met kwetsures. Dat zit bij mij dus wel al goed dan, al zal ik wel hout vashthouden. Maar dat er kwaliteit moet thuisblijven, zoveel is zeker."