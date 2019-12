Nicky Hayen blikt terug op wat voor hem een bewogen maand was: "Sociaal leven? Nul"

Nicky Hayen nam eind november het roer over als interim-coach bij Sint-Truiden. De Kanaries ontsloegen hoofdcoach Marc Brys nadat die te veel kritiek uitte aan het adres van het bestuur. Sindsdien veranderde het leven van Hayen compleet.

"Als ik moet terugkijken naar die maand dan zal ik zeggen dat het de meest hectische was uit mijn leven. Ik had niemand rondom mij. Ik had geen sociaal leven meer. Gelukkig spelen mijn twee zonen hier want anders zag ik die ook niet meer. Maar ik ben niet ondankbaar. Ik heb enorm veel geleerd van Marc Brys", vertelt Nicky Hayen aan Het Nieuwsblad.

Iedereen kent in zijn leven wel hoogte- en dieptepunten. In zijn maand als coach kende Hayen die allebei. "Die derbyzege in Genk was geweldig. Ik zal ook wel problemen krijgen met de fans als ik dat niet aanhaal. (lacht) We stonden als hecht blok en smeten ons voor 95 minuten."

"Maar in de kering kwam dan de 5-1-nederlaag tegen Zulte Waregem. Dat ligt me nog altijd zwaar op de maag. Tegen Club Brugge en Genk gaat alles perfect, daar liep alles fout. Maar ik zou het opnieuw doen op dezelfde manier. Ik weet dat ik dit niveau aankan."