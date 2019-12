🎥 Zien we Berge nog bij Genk na nieuwjaar? "Tijd zal het uitwijzen"

Racing Genk won donderdagnamiddag met 2-1 van Eupen. Voor Sander Berge was het al wedstrijd nummer 29 voor de Limburgers dit seizoen.

“We waren de betere ploeg, dit was een verdiende overwinning”, vertelde hij achteraf. “Al bleef het wel spannend tot de laatste minuut.”

“Ik vond dat we een sterk eerste half uur speelden en ook in de tweede helft veel goede periodes hadden.”

Alles was beter dan tegen Anderlecht

Wat liep er tegen Eupen beter dan tegen Anderlecht? “Alles”, was Berge duidelijk. We waren veel agressiever, wonnen meer duels en presteerden meer als een team. Tegen Anderlecht kwamen we altijd een stap te laat.”

Berge zit nu aan 29 duels voor Genk dit seizoen. Komt er nog een nummer dertig? “De tijd zal uitwijzen of ik in 2020 nog voor Genk speel. Maar ik ben blij dat we het jaar op een positieve manier hebben kunnen afsluiten.”