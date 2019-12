Thibaut Peyre, de nieuwe rots in de branding bij KV Mechelen: "Voor een verdediger is er niets mooier dan dat"

Thibaut Peyre kwam in januari KV Mechelen versterken, maar dat was voor zowel de club als speler met een bang hartje. Ondertussen is hij de patron geworden in de verdediging en heeft hij van de club uit veel champagne kunnen drinken.

Want Peyre (27) is al drie keer uitgeroepen tot man van de wedstrijd. En bij Malinwa krijgt die speler dan een fles champagne. "Het zal wel een sponsorverplichting zijn, maar ik win liever", lacht Peyre, die in Brugge (3-0) en thuis tegen Sint-Truiden (1-2) die eer kreeg. "Maar in Eupen (0-2), mijn eerste, wonnen we wel."

Wat opvalt is dat Peyre ook geliefd is bij de fans van KV Mechelen. "Het zal wel met mijn tackles te maken hebben. Dat zit er al van kleins af aan in hoor. Ik zal het DNA van mijn vader hebben overgekregen op dat vlak", lacht hij.

"Voor een verdediger is er niets mooier dan een stadion dat applaudisseert voor een geslaagde tackle. Of dat nu in de grote landen is of in België. Nesta en Maldini zijn inderdaad mijn voorbeelden, maar als ik een topverdediger was, dan speelde ik al lang bij Real of Barcelona. Ik ben niet de snelste en sterkste, dus het moet ergens anders vandaan komen."