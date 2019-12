Zo zagen Hayen, Botaka en Mercier de flater van STVV-doelman Schmidt

Sint-Truiden was het eerste half uur baas tegen Waasland-Beveren, maar schoot zichzelf in de voet door een doelpunt in geschenkverpakking weg te geven. Doelman Schmidt ging gruwelijk in de fout. Zo interpreteerden zijn aanvoerder, zijn trainer en de trainer van de tegenstander de bewuste fase.

"Je domineert, maar het is weer net niet goed genoeg om op Waasland-Beveren te winnen", baalde Jordan Botaka na afloop van de match. "Als je door zo'n goal een match verliest, weggeeft zeg maar, dan is dat bijzonder frustrerend." Trainer Nicky Hayen wilt de schuld niet alleen bij zijn doelman leggen. "De spelers waren gewaarschuwd voor de scherpe counters en toch kwamen we zo 1-0 achter. Onze verdedigers staan niet goed. Het is niet omdat die bal gelost wordt dat hij ook binnengaat. Na die goal waren we onze dominantie verloren", besloot hij. "We hebben ons moment gegrepen bij een trap die houdbaar, maar moeilijk was voor de doelman", verwees Arnauld Mercier naar het gladde veld. "Stefan (Milosevic, nvdr.) geloofde erin, volgde goed en schonk ons een goede uitgangspositie."