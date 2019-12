Borussia Dortmund neemt zeer opvallende maatregel: ze gaan geen spelers meer verkopen aan rivalen

Het is razend spannend in de Bundesliga. RB Leipzig staat op kop, maar het staat allemaal dicht bij elkaar. Ook Dortmund doet nog mee voor de titel en het bestuur van de Duitse topclub heeft een opvallende beslissing genomen.

Dortmund wil in de toekomst geen spelers meer verkopen aan Bayern München. In het verleden gingen Lewandowski, Götze en Hummels naar Bayern München, maar ze willen het in de toekomst dus vermijden.

Ze gaan geen spelers meer verkopen aan Bayern München omdat ze een permanente titelkandidaat willen zijn in de toekomst. Ze gaan dus ook geen spelers meer verkopen aan andere rivalen. Enkele maanden geleden werd Pulisic in verband gebracht met Bayern München, maar hij trok uiteindelijk naar Chelsea.

Sancho

De kans is wel zeer groot dat Sancho de Bundesliga zal verlaten. Hij kan naar de Premier League. Chelsea, Liverpool en Manchester United zouden de flankaanvaller graag binnenhalen. Sancho zelf zou Chelsea verkiezen boven de andere clubs, maar er is nog geen akkoord.