OFFICIEEL: Ibrahimovic trekt naar AC Milan

AC Milan heeft de komst van Ibrahimovic bevestigd. De Zweedse aanvaller gaat zo terug in Europa voetballen, want hij komt over van LA Galaxy. De 38-jarige aanvaller heeft een contract van 18 maanden getekend.

AC Milan kent voorlopig een moeilijk seizoen. De Italiaanse club staat momenteel op een teleurstellende elfde plaats in de Serie A. De club gaat al langer door een moeilijke periode, maar nu hebben de supporters toch goed nieuws gekregen. Ibrahimovic heeft namelijk een contract van 18 maanden getekend bij AC Milan. De aanvaller is al 38 jaar, maar hij scoort nog steeds aan de lopende band. Bij LA Galaxy scoorde hij het voorbije seizoen 31 doelpunten in 31 matchen. In een ver verleden speelde Ibrahimovic al bij AC Milan. Toen was hij goed voor 56 doelpunten in 85 wedstrijden. De supporters hopen dat de Zweed de club opnieuw naar Europees voetbal kan brengen. 🔥🔴⚫#IZCOMING pic.twitter.com/gYevxuk9SO — AC Milan (@acmilan) 27 december 2019