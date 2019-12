W-B zet Cercle Brugge een hak en treft haalbare tegenstanders meteen na de jaarwisseling

Voor een keer moeten we de winnaar van het weekend in de onderste regionen van het klassement gaan zoeken. Waasland-Beveren won zijn wedstrijd tegen STVV en heeft nu een voorsprong van zes punten op Cercle Brugge, dat met 1-0 verloor van Kortrijk. Zette W-B donderdag een grote stap richting behoud?

Twee opeenvolgende zeges op rij voor de Waaslanders, dat hadden we dit seizoen nog niet gezien. "We stonden na de zege tegen Standard met vertrouwen op het veld. Het geluk dat we voordien vaak niet hadden, zat vandaag wel aan onze kant. Deze zes op zes doet bijzonder veel deugd. Het is een verademing voor iedereen die betrokken is bij de club", was de opluchting ook bij Jur Schryvers groot.

"Nu leggen we de druk bij hen en kunnen we met een goed gevoel op vakantie en met frisse moed op stage gaan", ging hij verder. De eerste match na de winterstop is er een tegen KV Oostende, dat (met een match minder) nog maar één punt voorsprong heeft op W-B.

"De nadruk ligt inderdaad op die eerste match tegen KV Oostende, maar ook in de drie matchen erna (Eupen, Zulte Waregem en Kortrijk) kunnen we punten pakken. Cercle zal niet blij zijn met dit resultaat en het zal een mentale opdoffer zijn, maar wij kijken in de eerste plaats naar onszelf", besloot Jur Schryvers.