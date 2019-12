Abraham trapt Chelsea naar delirium in Londense derby, rampjaar compleet voor Arsenal

Pierre-Emerick Aubameyang had Arsenal net voor het kwartier op voorsprong gebracht en die score bleef ook lang op het bord staan.

Jorginho maakte pas na 83 minuten gelijk, Tammy Abraham zorgde vijf minuten later voor de 1-2. Meteen ook de eindstand.

Arsenal zakt zo nog wat dieper weg. Het sluit het jaar af als nummer twaalf. Chelsea nadert tot op drie punten van Manchester City.

Goals scored in the Premier League last season by Álvaro Morata, Gonzalo Higuaín and Olivier Giroud combined: 12



Goals scored in the Premier League after 18 games this season by Tammy Abraham: 12



The No.9 they've always wanted. pic.twitter.com/tpakzWsh8U