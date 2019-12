🎥 Jonge Belg blijft harten veroveren in Eredivisie

Mike Trésor Ndayishimiye is hot in Nederland. De twintigjarige Belg is aan een uitstekend seizoen bezig bij Willem II.

Het jeugdproduct van Anderlecht zit intussen aan zeven goals en vijf assist in vijftien wedstrijden. Intussen doet een filmpje de ronde van een heerlijke actie van de offensieve middenvelder. Een tegenstander in de wind zetten en de bal met een heerlijke volley bij een ploegmaat afleveren. En of die jongen kan voetballen! De kwaliteit van zijn actie lag alleszins hoger dan de beeldkwaliteit. Dan weet je genoeg. https://t.co/s5WOqgAwAg — Thomas Rijsman (@thomasrijsman) December 28, 2019