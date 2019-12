Christian Kabasele nog steeds briljant met Watford

Christian Kabasele is een sterkhouder bij Watford en hij heeft voorlopig een geweldig seizoen in de Premier League. Zijn laatste wedstrijd van 2019 was misschien wel één van zijn meest succesvolle.

De Hornets benadrukten de prestatie van de Rode Duivel na de 3-0 overwinning op Aston Villa dit weekend via social media. Kabasele is zeer solide, maar ook in het uitvoetballen is hij enorm belangrijk.

Christian Kabasele is duidelijk onmisbaar voor Watford, want er is ook nog een andere statistiek. Watford heeft maar twee wedstrijden verloren dit seizoen met Kabasele in de basis.

Selectie Rode Duivels?

Toch is het niet duidelijk of Kabasele mee naar het EK zou gaan. Roberto Martinez is duidelijk geen fan van Christian Kabasele. De voormalige verdediger van Racing Genk speelde geen enkele minuut in een officiële wedstrijd met de Rode Duivels en moest zich tevreden stellen met vriendschappelijke wedstrijden tegen Nederland (2016) en Japan (2017).

Kabasele was afwezig op het WK 2018 en hij speelde dus ook geen enkele minuut in een kwalificatiematch voor het EK 2020. Zelfs Elias Cobbaut kreeg de voorkeur boven hem en ook Boyata speelde al, als rechtsvoetige verdediger, op de linkerkant centraal achterin. Zal Kabasele Martinez overtuigen met zijn seizoen?