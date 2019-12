📷 Joe Bennett maakt kennis met het 'betonnen hoofd' van ploeggenoot

Cardiff won zondag in eigen huis van Sheffield Wednesday met 2-1. Niets bijzonders, al legden de spelers van de thuisploeg er wel hun kop voor. Vraag dat maar aan verdediger Joe Bennett, die serieuze averij opliep.

Centrale verdediger Joe Bennett kwam onzacht in aanraking met het hoofd van zijn Canadese ploegmaat Junior Hoilett. Joe Bennett moest afgevoerd worden, maar gelukkig was er niets gebroken in zijn aangezicht.

Al zal hij de smak niet snel vergeten. Er staat immers wel een heel groot ei op zijn voorhoofd. De eindejaarsfoto's zullen er ten huize Bennett iets anders dan anders uitzien.

Gelukkig kon Bennett er al mee lachen: "Je hoofd is van beton, maar alles gaat goed. Gelukkig is er geen breuk", liet de onfortuinlijke verdediger weten via Twitter.

HT Sheff Weds 1 - 2 Cardiff. Glatzel and Hoilett gave City a 2 nil lead inside 10 mins. Lees pulled one back on 18. Joe Bennett (pictured) did not recover from this injury and went off for Vaulks. NM-L then off as well with Bamba brought on. pic.twitter.com/f06EIYPCKL — Cardiff City Mad (@cardiffcitymad) 29 december 2019