Barcelona aast op Spaans goudhaantje van Dinamo Zagreb, Kroaten willen transferrecord verpulveren

Volgens AS en Mundo Deportivo heeft Barcelona een eerste bod uitgebracht op Dani Olmo. De 21-jarige offensieve middenvelder voetbalde tussen 2007 en 2014 voor de jeugd van Barcelona, maar trok dan naar Dinamo Zagreb.

Hij voetbalde intussen al 124 wedstrijden voor de hoofdmacht van de Kroatische topclub. Vorige maand scoorde hij bij zijn debuut voor de Spaanse nationale ploeg. De tegenstander was weliswaar ‘maar’ Malta.

Hoeveel Barcelona bood is nog onduidelijk, maar in Zagreb zouden ze 35 miljoen vragen. Dat is meer dan Luka Modric (21 miljoen ) en Mateo Kovacic (11) hen samen opleverden. Marco Pjaca (23 miljoen) is momenteel de duurste uitgaande transfer uit de clubgeschiedenis.