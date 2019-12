🎥 En daar is Eden Hazard terug: "Hasta pronto!"

2019 zit er weldra op en Eden Hazard weet alvast wat hij zichzelf toewenst voor 2020: opnieuw ronddartelen op de groene mat van Bernabéu. Dat zal wellicht niet meer zo lang op zich laten wachten.

Eden Hazard werkt hard aan zijn terugkeer. Voor wie het niet gelooft postte Real Madrid een filmpje op de sociale media met het bewijsmateriaal: de Rode Duivel die zich in het zweet werkt in de fitnessruimte.

"See you soon ! Hasta pronto !", was de boodschap van Eden ('tot snel'), die zijn goede humeur duidelijk niet verloren is door zijn blessure. Een terugkeer op het veld zal dus niet mer al te lang op zich laten wachten.